Gearstân Jupiter en Fenus goed te sjen

It like justerjûn krekt as soene Jupiter en Fenus tsjininoar oanbotse. Of dat hja inoar tuten, lykas ferskate media it neamden. De gearstân fan de beide planeten is rûnom waarnommen. Troch in skjinne loft koe it ferskynsel goed besjoen wurde.

De helderste stjer is Fenus en dy stie krekt rjochts ûnder Jupiter. It wiene de earste ‘stjerren’ dy’t yn it twiljocht oan it ferwulft ferskynden: sjoch de foto’s út Amsterdam. En sels yn it ljocht fan strjitlantearnen wiene se noch goed te sjen: sjoch de foto út Ljouwert.

Yn werklikheid steane de planeten 700 miljoen kilometer faninoar ôf. Fenus draait ommers syn rûntsjes in stik tichter om de sinne hinne as de Ierde, en Jupiter stiet just folle fierder fuort. Wylst Fenus yn 243 ierdedagen om de sinne hinne giselet, docht Jupiter dêr 4332 ierdedagen oer. Mar ienris yn de pear desenniums komme de trije planeten op ien line te lizzen en dat is op dit stuit.

De planeten krûpten de ôfrûne dagen nei-inoar ta. Ferlykje de foto hjirnjonken mei dy hjir fuort ûnder, fan juster en earjuster. Hjoed oerdei passearje se inoar en by helder waard sil jûn by ús te sjen wêze dat it fereale stel fan posysje wiksele is: Fenus lyk boppe Jupiter.