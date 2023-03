Fryslân Iepen 2023: it begjin fan it toernoai

Ferrassende koprinners yn it Fryslân Iepen 2023 nei de earste trije omgongen

Alle spilers wiene op tiid binnen om de iepeningsset troch de eigener fan it tallship Elizabeth, Alwin Wuffen, yn de partij tusken de âldste spiler fan it toernoai, Sjoerd Couperus (92) en Rein Jan Walinga te sjen. De iepening wie op it neistlizzende skip de Antigua.

De sekretaris Liuwe Westra memorearre in stikmannich wichtige notaasjeregels (earst op it boerd sette en dan pas op tablet notearje en as men klear is mei in partij, mei men bliuwe om te sjen, as men dat stil docht). It toernoai is sterk beset. Troch de koroanajierren is der in protte thús damme mei analyzeprogramma’s. It dielnimmersfjild is sterker as ea.

Yn de earste omgong wûnen de Friezen – de wedstriidspilers mei ûnderfining – fan de rest fan it fjild. Jelle Wiersma (tsienfâldich Frysk kampioen) sei dêroer dat de thúsdammers wedstriidritme misse. Men kin fansels thús op ’e kompjûter goed spylje, yn it echt yn in toernoai komt der folle mear by sjen. Dat docht bliken, want yn ’e earste omgong wurdt dus it tsjêf fan it nôt skaat. Der waard mar ien remizepartij spile. Ferrassend wie de winst fan Sjoerd Couperus, dy’t syn mantsje stie troch oertsjûgjend te winnen fan de sterke Rein Jan Walinga.

Yn ’e twadde omgong troffen de nûmers ien en twa fan it Frysk damjen inoar, Marten Walinga en Folkert Groenveld. Marten Walinga wûn nei in grutte flater fan Groenveld yn in foar Groenveld geunstige posysje. Yn augustus 2021 spilen de twa om de wrâldtitel, dy’t troch Walinga wûn waard.

Yn ’e tredde omgong spilen de nûmers ien en twa fan it Frysk kampioenskip tsjininoar: Jelle Wiersma en Taeke Kooistra. Yn in remizestân gie Kooistra troch de flagge. Sensasjoneel wie it ferlies fan wrâldkampioen Marten Walinga, dy’t blundere tsjin Cor Kooistra yn in remizestân. Jelle Wiersma makket as Frysk kampioen foarearst syn namme wier mei trije winstpartijen. Henk Haanstra en Cor Kooistra, dy’t ek trije punten hawwe, binne de ferrassende meikoprinners.

Utslaggen omgong 1

Herbert Tulleken – Tsjerk Wijbenga 0-1

Frans Kingma – Jean Marc Ndjofang 1-0

Leo van Dorp – Hein de Vries 0-1

Bauke Dijkstra – Ties Slagter 0.5-0.5

Renaud Braye – Taeke Kooistra 0-1

Folkert Groenveld – Aleksej Domchev 1-0

Darya Tkachenko – Cor Kooistra 0-1

Dicky van der Meer – Patrick Casaril 1-0

Auke Zijlstra -Jouke Algra 0-1

Jelle Wiersma – Porter Richardson 1-0

Petra Duskova – Marten Walinga 0-1

Rein Jan Walinga – Sjoerd Couperus 0-1

Piet Sikma – Henk Haanstra 0-1

Willem Dijkstra – Fedde Wiersma 1-0

Utslaggen omgong 2

Sjoerd Couperus – Cor Kooistra 0-1

Tsjerk Wijbenga – Dicky van der Meer 0.5-0.5

Jouke Algra – Frans Kingma 1-0

Hein de Vries – Jelle Wiersma 0-1

Taeke Kooistra – Willem Dijkstra 1-0

Marten Walinga – Folkert Groenveld 1-0

Henk Haanstra – Bauke Dijkstra 1-0

Ties Slagter – Herbert Tulleken 1-0

Jean Marc Ndjofang – Auke Zijlstra 0-1

Porter Richardson – Leo van Dorp 1-0

Petra Duskova – Renaud Braye 1-0

Aleksej Domchev – Piet Sikma 1-0

Fedde Wiersma – Darya Tkachenko 0.5-0.5

Patrick Casaril – Rein Jan Walinga 0-1

Utslaggen omgong 3

Jelle Wiersma – Taeke Kooistra 1-0

Cor Kooistra – Marten Walinga 1-0

Dicky van der Meer – Ties Slagter 0-1

Auke Zijlstra – Tsjerk Wijbenga 0-1

Frans Kingma – Aleksej Domchef 0,5-0,5

Henk Haanstra – Jouke Algra 1-0

Folkert Groenveld – Porter Richardson 1-0

Rein Jan Walinga – Petra Duskova 0-1

Willem Dijkstra – Sjoerd Couperus 1-0

Darya Tkachenko – Hein de Vries 1-0

Bauke Dijkstra – Fedde Wiersma 0-1

Herbert Tulleken – Renaud Braye 0,5-0,5

Piet Sikma – Jean Marc Ndjofang 0-1

Leo van Dorp – Patrick Casaril 0-1

Stân nei omgong 3

1,2,3 Cor Kooistra, Jelle Wiersma, Henk Haanstra (3 punten)

4-5 Tsjerk Wijbenga en Ties Slagter (2,5 punten)

6-11 Marten Walinga, Taeke Kooistra, Jouke Algra, Folkert Groenveld, Willem Dijkstra, Petra Duskova (2 punten)

12-16 Dicky van der Meer, Frans Kingma, Daria Tkatchenko, Fedde Wiersma, Aleksey Domchev (1,5 punt)

17-23 Sjoerd Couperus, Auke Zijlstra, Porter Richardson, Hein de Vries, Rein Jan Walinga, Jean Marc Ndjofang, Patrick Casaril (1 punt)

24-26 Bouke Dijkstra, Herbert Tulleken, Renaud Braye (0,5 punt)

27-28 Piet Sikma en Leo van Dorp (0 punten)

Pearing omgong fjouwer, tongersdei 2 maart:

Cor Kooistra – Henk Haanstra

Tsjerk Wijbenga – Jelle Wiersma

Ties Slagter – Petra Duskova

Taeke Kooistra – Folkert Groenveld

Jouke Algra – Willem Dijkstra

Marten Walinga – Frans Kingma

Aleksej Domchev – Darya Tkachenko

Fedde Wiersma – Dicky van der Meer

Jean Marc Ndjofang – Rein Jan Walinga

Patrick Casaril – Porter Richardson

Hein de Vries – Auke Zijlstra

Sjoerd Couperus – Herbert Tulleken

Renaud Braye – Bauke Dijkstra

Piet Sikma – Leo van Dorp

It toernoai is streekrjocht te folgjen fia: www.frisiandraughts.com/spagina/67/L/live.html.