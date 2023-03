Fryske húseigner kin noch foardieliger ferduorsumje

Fryske eigner-bewenners en ferieningen fan eigners (VvE’s) kinne sûnt 1 febrewaris noch foardieliger jild liene om te ferduorsumjen. Troch in ekstra finansjele bydrage fan de provinsje Fryslân betelje eigener-bewenners minder rinte foar de lanlike enerzjybesparliening fan it Nationaal Warmtefonds. De regeling is ferlinge oant augustus 2024 en de koarting fan 0,5% is troch de provinsje ferhege nei 1%. Weningeigners fan 75 jier of âlder mei beheinde lienromte meitsje no ek oanspraak op finansiering.

De rintekoartingsregeling biedt minsken dy’t ferduorsumje wolle, mar dêr net direkt de middels foar hawwe, de mooglikheid om leechdrompelich te ynvestearjen yn enerzjybesparjende maatregels.

Enerzjybesparliening tagonklik

It Waarmtefûns biedt enerzjybesparlieningen foar partikuliere eigner-bewenners en VvE’s. Yn Fryslân is no de VvE-enerzjybesparliening ek foar VvE’s fan twa wenienheden ôf iepensteld en se kinne ek gebrûk meitsje fan de ferlege rinte. It Waarmtefûns is oprjochte om mear minsken de mooglikheid te jaan om harren hûs te ferduorsumjen en dêrmei in bydrage te leverjen oan de enerzjytransysje. Eigner-bewenners fan Fryslân kinne no mei in ekstra koarting de liening by it Waarmtefûns oanfreegje foar ferskillende enerzjybesparjende maatregels lykas, isolaasjemaatregels, sinnepanielen, it oansluten op in waarmtenet of in (hybride) waarmtepomp. VvE’s kinne neist dy enerzjybesparjende maatregels ek de oerstap nei duorsume waarmte finansierje. De advys- en begeliedingskosten dy’t de VvE makket om dy stappen te setten, kinne ek ûnderdiel wêze fan de finansiering.

Fryske rintekoarting

“Wêrom dizze Fryske ferheging? Mei de oanpassingen wol de provinsje de Fryske Enerzjytransysje in boost jaan. De doelgroep wurdt ferbrede en de rintekoarting wurdt ferhege. De provinsje hopet dat sa noch mear minsken harren hûs ferduorsumje sille. Troch de hege enerzjyprizen is in omslach te sjen en pakke wenningeigeners harren wenning yntegraler oan. Trochdat dat mear ynvestearringen freget, komme wenningeigeners earder út by eksterne finansieringsmooglikheden. Dêr is de Enerzjybesparliening in goede opsje foar”, seit Enerzjydeputearre Sietske Poepjes.

Fersnellen fan de enerzjytransysje

It Waarmtefûns sjocht de ferlingde gearwurking mei provinsje Fryslân ek as in moaie folgjende stap. “Wy binne bliid dat de provinsje Fryslân it partikuliere wenningbesitters en VvE’s noch makliker makket om harren wenning te ferduorsumjen. It weinimmen fan finansjele drompels is essinsjeel om de enerzjytransysje te ferhastigjen yn provinsjes en gemeenten”, seit Fiona Hamberg, akkountmanager fan Nationaal Warmtefonds.

Mear ynformaasje oer de betingsten is hjir te finen.