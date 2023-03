Frykpraters yn Sealterlân leare om harren net sa maklik te ferbrekken

Lytse talen lykas it Frysk soene der gâns better foarstean as de sprekkers harren net sa maklik ferbrekke soene. Dat hawwe de Friezen yn Dútslân no ek yn ‘e rekken. Hja hawwe harren oansletten by in projekt fan taalorganisaasje Afûk en ferskate útlânske ynstituten. Dat saneamde LISTEN-projekt wol dat meartalige minsken mear neitinke oer wat taal oft hja wannear brûke.

Yn de regio Sealterlân yn Dútslân, op in lyts healoere fan de Nederlânsk-Dútske grins, praat goed tsien persint fan ‘e befolking noch Frysk. De pleatslike taalorganisaasje Seeltersk-Kontoor hat Tjallien Kalsbeek út Grou frege om it LISTEN-projekt dêr út te fieren. Juster is dat foar it earst bard. Der diene njoggen minsken mei. Hja moasten harsels doelen stelle. Ien hie as doel om mei har man tenei Frysk te praten, wylst hja altyd Dútsk praten. Oaren makken it makliker foar harsels troch bygelyks as doel te nimmen dat hja de oare kear yn de supermerk it kassafamke yn it Frysk begroetsje soene.

Oer in wykmennich komme de dielnimmers wer byinoar. Dan beprate hja hoe’t it gien is. Oare groepen, bygelyks kollega’s of klupgenoaten, kinne harren ek foar lessen fan Tjallien Kalsbeek oanmelde.