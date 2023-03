Ferline jier 13% mear boeten yn Fryslân foar riden ûnder ynfloed

Heechste tal boeten sûnt 2010

Yn 2022 waarden yn Fryslân folle mear boeten útskreaun foar riden ûnder ynfloed. Yn in jier tiid waarden 1.475 proses-ferbalen opmakke, in taname fan 13% neffens 2021. Dat is it heechste tal boeten sûnt 2010. Dat docht bliken út ûndersyk fan Independer.nl op basis fan de resintste plysjesifers. It giet om dykbrûkers dy’t trapearre waarden op riden ûnder ynfloed fan alkohol, drugs of beskate medikaasje.

“Feroarsaket ien mei in slok tefolle op in ûngelok en is der in tsjinpartij behelle? Dan betellet de feroarsaker de skea oan de eigen auto hoe dan ek sels. In WA-fersekering fergoedet normaal sprutsen altyd de skea by de tsjinpartij. Mar let op, dat is oars wannear’t der alkohol yn it spul is. Frijwol alle fersekerders hawwe nammentlik in alkoholklausule. Dat betsjut dat de fersekerder wol de skea by de tsjinpartij fergoedet, mar de kosten dêrnei op de feroarsaker ferhellet. Yn de polisbetingsten stiet hoe’t dat krekt regele is”, ljochtet autofersekeringsekspert Menno Dijcks fan Independer ta.

Grutste taname yn Ljouwert en Smellingerlân

Benammen yn Ljouwert waarden yn 2022 gâns mear dykbrûkers op ’e bon slingere foar riden ûnder ynfloed. Yn de provinsjale haadstêd waarden ferline jier 365 bestjoerders trapearre: 95 mear as yn 2021. De top 5 Fryske gemeenten mei de measte proses-ferbalen foar riden ûnder ynfloed is sa:

Ljouwert: taname fan 95 bekeuringen yn 2022 foar riden ûnder ynfloed

Smellingerlân: taname fan 40 bekeuringen yn 2022 foar riden ûnder ynfloed

Harns: taname fan 25 bekeuringen yn 2022 foar riden ûnder ynfloed

Noardeast-Fryslân: taname fan 15 bekeuringen yn 2022 foar riden ûnder ynfloed

Waadhoeke: taname fan 15 bekeuringen yn 2022 foar riden ûnder ynfloed

Yn fjouwer gemeenten waarden ferline jier just minder ferkearsdielnimmers betrape op riden ûnder ynfloed: It Amelân (-5), De Fryske Marren (-10), Weststellingwerf (-15) en It Hearrenfean (-15).

Hjir wurde op tûzen ynwenners de measte boeten útdield

Yn hast alle Fryske gemeenten waarden ferline jier bekeuringen útdield foar riden ûnder ynfloed: op tûzen ynwenners giet it om yn trochsneed 2,7 proses-ferbalen. Wol binne der grutte lokale ferskillen. Yn Smellingerlân waarden dykbrûkers – yn ferhâlding – it faakst trapearre. Op tûzen ynwenners waarden dêr sels 4,5 bekeuringen útdield. Yn Harns (3,7) wurde yn ferhâlding ek in protte dykbrûkers beboete.

De autolije Waadeilannen Skiermûntseach en Flylân binne de iennige gemeenten yn de provinsje dêr’t yn 2022 én 2021 gjin inkelde bestjoerder op riden ûnder ynfloed betrape waard. Op de ûndersykside is te sjen hoe’t it yn de ferskillende gemeenten sit.

Autofersekeringsekspert Menno Dijcks leit út dat in nije autofersekering lestich wêze kin wannear’t men in ûngelok feroarsake hat om’t men alkohol op hie. “De fersekerder hat yn sa’n gefal it rjocht om jins autofersekering te beëinigjen. Men is dan ûnfersekere fan de dei ôf dat de fersekering opsein is. Dat kin problemen foar in nije autofersekering opleverje. Mooglik kin men dan allinnich noch terjochte by de Vereende, dêr’t de preemje in stik heger is.”

Reaksje korpslieding plysje: “Wy hawwe de ôfrûne jierren net faker kontrolearre. Wol oars. Grutte langduorjende fûkekontrôles dogge wy net mear. Ommers mei sosjale media is yn in pear sekonden bekend wêr’t wy steane sadat minsken foar oare rûten kieze kinne soene. Wy binne hieltyd faker tusken it ferkear te finen, werom te kennen yn plysjereau, mar ek yn ûnopfallende auto’s. Wy sjogge nei gefaarlik of eksessyf rydgedrach. Koartduorjende fûkekontrôles binne der noch hieltyd, mar faak rjochte op risiko’s. Bygelyks yn ’e buert fan in evenemint dêr’t de kâns grutter is dat ien mei in slok op of ûnder ynfloed fan ferdôvjende middels efter it stjoer krûpt. Alkohol en drugs yn it ferkear giet net mei-inoar. Dêr sil ûnfermindere op hanthavene wurde.