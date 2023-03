Ferkenner advisearret koälysje fan fjouwer partijen

Stoffer waard fjirtjin dagen lyn troch BBB foardroegen as ferkenner en is dêrnei mei ynstimming fan alle partijen mei syn taak út ein set. In deimannich lyn wiene der noch seis partijen dy’t gading makken, mar FNP en VVD falle no bûten de boat. BBB-fraksjefoarsitter Abel Kooistra sei dêr oer tsjin Omrop Fryslân: “It spande der om mei de FNP. Mar wy woene in stabile mearderheidskoälysje en dan hie de PvdA krekt wat mear streekjes foar.” Wat de VVD oanbelanget kaam Kooistra ta de konklúzje dat BBB en VVD op it mêd fan mienskip en leefberens “krekt wat te fier útinoar” leine. Kooistra heakke dêr oan ta: “Op persoanlik flak fyn ik it tige begrutlik.” Hy doel dêrmei op VVV-deputearre Avine Fokkens.

BBB, PvdA, CDA en ChristenUnie hawwe mei-inoar 25 fan de 43 sitten yn Provinsjale Steaten, dus in romme mearderheid. Se kinne inoar fine op ynhâld; de programmatyske ferskillen dy ‘t der binne lykje oer te sljochtsjen. De partijen hawwe ek fertrouwen yninoar. It is opmerklik dat de PvdA gearwurkingspartner GrienLinks – yn de Earste Keamer sille de beide partijen ien fraksje foarmje – loslitten hat.

De gearstalling docht neffens Stoffer, yn it deistich libben Twadde Keamerlid foar de SGP, rjocht oan de ferkiezingsútslach. BBB is mei fjirtjin sitten de grutte winner fan de ferkiezingen. De PvdA is mei fiif sitten de twadde partij, it CDA mei fjouwer sitten de tredde. Mei de ChristenUnie (twa sitten) derby fertsjintwurdigje sy neffens Stoffer in moaie breedte fan de Fryske mienskip. Mei-inoar fertolkje hja boppedat in breed palet fan opfettingen yn Provinsjale Steaten. Yn it telefyzjeprogramma It Polytburo fan Omrop Fryslân ljochte Stoffer ta dat de BBB just keas foar de PvdA om’t dat in partij is dy’t wat fierder fan harren ôf stiet as bygelyks de VVD en de FNP en it bestjoer sadwaande mear draachflak kriget yn de maatskippij. Neffens Kooistra kin de BBB it mei de PvdA benammen lykfine op it mêd fan ‘de twadde B’: dy fan de boarger.

Takom woansdei wurde de útkomsten bepraat yn in debat yn de Provinsjale Steaten. Dêrnei moat der in formateur komme.