Feriening Bêd en Brochje fiert fyftichjierrich bestean

Op sneon 1 april fiert de provinsjale feriening Bêd en Brochje syn fyftichjierrich bestean yn Poppenwier. Hast fyftich leden, âld-leden en kontakten út de gastfrijheidsekonomy tinke werom en sjogge foarút.

De feriening ûntstie yn 1973 út it Boun fan Plattelânsfroulju, en hie as doel stêd en plattelân tichter byinoar te bringen. Mei B&B-fakânsjes ‘Thús by de Friezen’ woene se it imago fan Fryslân oppoetse en dat slagge. Mei stipe fan VVV’s skeaten de B&B’s dy’t it eigen gesicht fan Fryslân nei bûten bringe út de grûn – noch hieltyd de unike krêft fan de feriening. In echte moeting tusken stêd en plattelân is ek no noch aktueel.

Mei wurkateliers foar leden, in histoaryske útstalling en pommeranten oan it wurd – ûnder oaren boargemaster Jannewietske de Vries fan de gemeente Súdwest-Fryslân – ûnthjit it in nijsgjirrige dei te wurden. Lietsjesjonger Bennie Huisman fersoarget it muzikale middeispart.

Sneon 1 april fan 11.00 oant 16.00 oere yn seal De Trilker, Marsherne 2 te Poppenwier.