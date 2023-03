Eksposysje fan keunstskilder Hendrik Elings yn Doarpstsjerke Huzum

Hendrik Elings (1967, Sint-Anne) is as skilder in produkt fan de yn it noarden fan it lân noch sa djip woartele, ambachtlike en figurative skilderkeunst. Syn lânskipsskilderijen tsjûgje fan in djippe bining mei it lân foar en efter de seedyk. Syn skilderijen fan bisten en minsken toane ús allegearre as kwetsbere wêzens. Dy kwetsberens komt dúdlik nei foaren yn de skilderijen dy’t er eksposearret yn Doarpstsjerke Huzum.

It binne portretten fan syn heit by it ferrin fan syn sykteproses. Dy hie Alzheimer en is dêr yn 2009 oan ferstoarn.

“Yn myn ûnthâld rûn ús heit eartiids altyd yn in wyt himd om; oantinken fan in jonkje. Wier of net wier, it bleau altyd in krêftich en moai byld. Dat byld fan ús heit hat it útgongspunt west om skilderijen fan him te meitsjen. Us heit, grut, sterk, stoer, yn dat himd, ek warleas, kwetsber en neaken troch datselde himd. Doe’t ús heit siik waard, bin ik trochgien mei him sa te skilderjen. Syn lichem en geast feroaren, it himd bleau itselde, mar krige op termyn in oare lading: ien fan ferfal en ôftakeling. Us heit is der net mear. “Ferdwûn yn himsels”, sa’t er sels syn sykte omskreau. It him is bleaun.”

Yn 2017 wûn it skilderij ‘Mijn vader had Alzheimer’ (140 x 240 sm., oaljeferve op doek, 2016) de lanlike ferkiezing foar it Skilderij fan it jier.

Eksposysje Hait… portret van een hemd van kunstschilder Hendrik Elings

Kultuerpoadium Doarpstsjerke Huzum, Ljouwert;

Fan 8 april o/m 13 maaie 2023, alle sneontemiddeis fan 13.30 oant 17.00 oere.

By de iepening fan de eksposysje op 8 april hâldt útjouwer Eddy van der Noord fan Utjouwerij Louise in fraachpetear mei de keunstner. De muzyk wurdt fersoarge troch oargelist Jelle Rollema. De tagong is fergees. It adres fan de Doarpstsjerke Huzum is: Huzum Doarp 67, 8934 BS Ljouwert.

By de tsjerke is net folle parkearromte. Besikers kinne – op rinôfstân en fergees – parkearje op it romme parkearterrein foar de Intratuin oer (súdside Tynjedyk).

Mear ynformaasje is te finen op: www.dorpskerkhuizum.nl en www.facebook.com/dorpskerkhuizum.