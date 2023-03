Ein fan papieren krante is deunby, ek yn Fryslân

Ynstjoerd

“Hoofdblad van Friesland”: Sa grutsk stiet it noch elke dei op de foarside hielendal boppe-oan fan de âlde Ljouwerter Krante. Ik tink dat it de heechste tiid wurdt dat wy yn Fryslân mei de beide fuotten op de grûn komme te stean. Ea in krante mei in finansjele en dus ek sjoernalistike posysje dy’t der wêze mocht, is it blêd no in ûnderdiel fan it Benelux-grutte Mediahuis. Dat mei finansjeel hiel oantreklik lykje, mar foar de sjoernalistyk, de nijsfoarsjenning en de kultuer yn de Fryske regio is it in streekrjochte ramp.

Ik tink werom oan myn jierren by de Friese Koerier (1966-1969). De Koerier wie dúdlik in blêd mei in eigen sjoernalistyk lûd, dat goed paste by de doe noch reade Súdeasthoeke fan Fryslân, mei syn ferhalen fan arbeidersskiednis en -ferset. Ja, neiteam fan liberale Biltboeren en grifformearde Dongeradielsters, jimme lêze it goed: ek dy Súdeasthoeke wie en is Fryslân.

Der is in ferhaal, dat de eigeners en útjouwers fan de Koerier, de kommissarissen fan Je Maintiendrai (JM), de Koerier sa lang yn stân holden hawwe om in tsjinwicht te foarmjen tsjin de ynfloed fan it kommunistyske deiblêd De Waarheid. Doe’t dy ynfloed yn de Súdeasthoeke al mar lytser waard, koe de Koerier ek wol ferdwine. Want der moast fan de Friese Pers, útjouwer fan de folle better draaiende Ljouwerter Krante, hieltiten jild by. Want “JM” wie foar de helte ek eigener fan de LC.

Wy wisten soks op de redaksje fan de Koerier ek wol. Kollega Rink van der Velde, doe ek al bekend as Frysk skriuwer, kaam ris mei in fernimstich idee. Dat kaam derop del, dat regionale kranten yn Nederlân mei-inoar, skouder oan skouder, ien mienskiplike printerij stiftsje moasten dêr’t al dy regionale kranten printe wurde koene. Want krekt it ûnderhâlden fan in eigen parse en in eigen printerij by elk deiblêd, koste in soad jild. Dat soe al dy kranten by steat stelle om polityk ûnôfhinklik te bliuwen. Spitigernôch is dat nea wat wurden. De kommissarissen fan “JM” hiene oare plannen.

Fan dy liberale ûnôfhinklikens, dêr’t de LC om bekend stie, is ek neat mear oer. Al dy papieren kranten yn Nederlân, it is allegearre Koekoek-Iensang. Jo kinne it ek elke dei sjen oan de LC, dy’t fol stiet mei stikken fan sjoernalisten dy’t wurkje by oare kranten. Dy stikken sweve sûnder ien probleem dat makket, fan de iene krante nei de oare. De iene dei lêze jo sa’n stik yn de NRC of Telegraaf, en de oare deis kinne jo itselde stik nochris oerlêze yn de LC. Finansjeel o sa noflik, mar de dea foar de ûnôfhinklike sjoernalistyk.

No stiet der yn/op Villamedia, it blêd en de webside fan de Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ) in hiel nijsgjirrich ynterview mei Gert Ysebaert, “CEO” fan it Mediahuis. De kop boppe it stik seit al genôch: “Einde van papieren krant is dichterbij dan we dachten”. No, as sels de grutte baas fan de âld Ljouwerter it seit, meitsje dy dan mar klear foar grutte feroaringen yn it Fryske medialânskip. Hiel ynkoarten. Faaks kin “It Nijs” yn dit gat springe.

Hjir is it ynterview te lêzen.

Kerst Huisman