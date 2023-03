Ding by de Upstalsbeam

De tiisdei nei Pinkster, dit jier op 30 maaie, is fanâlds de dei dat Friezen fan alle wynstreken byinoar komme by de Upstalsbeam yn Aurich om de âlde Fryske Frijheid te betinken en de ferbining fan Westerlauwersk, West-Fries, East-Fries en Noard-Fries mei-inoar te fieren. Dat bart mei in pear koarte taspraken, mei muzyk en fansels mei in noflike gearsit neitiid. Under oare troch de JongFryske Mienskip (JFM) wurdt dit jier op ’e nij in reis nei de Upstalsbeam organisearre.

It programma is sa:

12.00 oere: Ofreis (opstappe It Hearrenfean, dêrnei 12.30 Ljouwert en 13.00 Drachten);

14.30 oere: Utstapke ûnderweis;

17.00 oere: Yn ’e bus rjochting Upstalsbeam;

18.00 oere: Betinking;

19.30 oere: Noflike neisit yn ‘die Kneipe’;

22.00 oere: Yn ’e bus op hûs oan.

De kosten lizze op € 30 de persoan. Iten en drinken binne foar eigen rekken.

Oanmelde kin oant en mei snein 7 maaie, by Alfred Plantinga (wetterhoun@i-cloud.com) of by Martsje de Jong (martsjedejong@gmail.com). By opjefte graach namme(n), e-mailadres en eventueel telefoannûmer trochjaan. By oanmelden moat ek betelle wurde.