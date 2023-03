Dichter fan Fryslân: Frije murd

Skriuwers en dichters steane manmachtich efter de bedrige skriuwer Pim Lammers. Hy luts him werom as skriuwer fan it berneboekewikegedicht om’t er deadsbedrigingen krige nei oanlieding fan syn koart ferhaal ‘Trainer’ (2016, foar folwoeksenen).

De Ljouwerter Krante frege de Dichter fan Fryslân om in gedicht foar it frije wurd te skriuwen. Sneon 11 febrewaris stie har gedicht ‘Frije murd’ op de foarside fan de Ljouwerter Krante.

Frije murd

Frije murd hat in ferhaal

mei in swypkjende sturt

kraaleach kostlike krûper

De kopijskriuwer wit

in goudbrune hawwe of hin

yn smoarge klauwen in lús yn de pels

sa’n sturtswyljende smycht

kinne wy op skjin papier net ha

Harrejasses, soest him smoare

as er dyn piken snipte

hou yn de stjonkende harses

De leafhawwer wol út dy pinne

mantelmurden op skrift allinne

nee, yn fiksje nea

slacht ien Frije Murd dea

Sigrid Kingma | Dichter fan Fryslân