De maitiid komt deroan (gedicht)

Nei oanlieding fan ús oprop om kreative bydragen krigen wy dit gedicht tastjoerd. Mear gedichten en ferhalen binne fan herten wolkom op ynfo@itnijs.frl. Redaksje It Nijs

De maitiid komt deroan

Stadichoan

stekke de puntsjes

fan de pompeblêden

wer boppe it wetter út.

Krookjes bloeie

pears, wyt en giel.

De kopkes fan

liderkes skodzje

hinne en wer

yn de wyn.

Titelroazen

trompetterje

yn de sinne.

Teare knoppen

ferskine

oan beammen

en strûken.

De jerken

slove har út

op ’e siik nei

in wyfke.

De wyn is skraal

en nachts

friest it soms noch.

Mar lang

duorret it net mear,

dan is de maitiid

wer yn it lân.

Folkje Koster