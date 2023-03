By de Afûk is ferskynd: ‘Sjongsto mei my’ fan Amanda Gorman

“Ik hear wat moais dat gûnzet

in sterk en libben liet

der sil wier wat feroarje

ik sjong en ik bin bliid”

In jong famke wiist it paad op in muzikale reis. Se freget de minsken dy’t se tsjinkomt om mei-inoar de wrâld in bytsje moaier te meitsjen. Dat is hielendal net sa dreech. De krêft om wat te feroarjen – grut of lyts – sit gewoan yn dysels.

Amanda Gorman waard wrâldferneamd troch de foardracht fan har gedicht ‘The Hill we Climb’ by de ynauguraasje fan presidint Joe Biden. Se is dichter en set har yn foar it miljeu en in gelikense behanneling foar elkenien. Loren Long makke de kleurrike yllustraasjes by de ynspirearjende, lyryske tekst mei in wichtich hoopfol boadskip.

Boekgegevens

Sjongsto mei my | Auteur: Amanda Gorman | Oersetting: Michelle Samba | Yllustraasjes: Loren Long | Utfiering: hurd kaft | ISBN: 978 94 93159921 | Ferkeappriis: € 15,00 | www.websjop.afuk.frl