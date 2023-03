Bloch: Op wei nei de 36e Nijjiersrevu op ’e Jouwer (3)

Maart: âld en nij

Hoewol’t wy by de revu gjin ‘pensjoenberjochtige’ leeftiid kenne, hawwe twa fan ús spilers ferline jier oanjûn dat de 35e revu harren lêste wêze soe. Beide hawwe in flink tal tsjinstjierren by de revu efter de rêch en ha de meast moaie typkes delsetten, skitterjende muzyk makke en prachtige lieten songen. Noch ien fan ús spilers hat oanjûn kommend jier foarrang oan wurk en sûnens jaan te moatten.

Fansels hawwe wy alle begrip foar harren besluten. It betsjut wol dat wy omsjen moatte nei nije spilers, want trije minder op in oantal fan sa’n tsien spilers, dat is nochal wat.

Gelokkich wurde wy gau ris oan it jaske lutsen troch toanielleafhawwers en sjongers of sjongeressen die’t ek wol ris in roltsje (as mear) by de revu spylje wolle. Sa kaam it dat wy in wachtlist gearstald hawwe. Yn de ôfrûne wiken hawwe wy de minsken fan ús list hifke oft sy noch hieltyd nocht hawwe oan in oandiel by de nijjiersrevu. Guon kinne hast net mear wachtsje, by oaren binne der yntusken oare dingen op harren paad kommen. Ek hjirfoar alle begrip fansels!

Mei de minsken die’t steane te popeljen om harren by de revuploech te foegjen, planne wy earst, tegearre mei ús regisseur, in momint om mei elkoar yn ‘e kunde te kommen en dan kinne sy ek sjen litte ‘wat sy yn hûs hawwe’. Alles wol op ‘e manier sa as wy dat wend binne by de revu: leechdrompelich en noflik.

Wy moasten nei de 35e revu ek ôfskied nimme fan ús muzikaal lieder Leon Smits. In ierlitting wat ús oanbelanget, want wat hat ek die man wat foar de revu betsjutten! Somtiden moatte jo keuzes meitsje, ek hjirfoar alle begrip.

Eefkes knap sikkeneurje en dêrnei de kop der wer foar! Wy moasten op syk nei in oare muzikale tûzenpoat. Die binne der wol op ’e Jouwer en omkriten, mar sa as dat giet mei tûzenpoaten hawwe sy faaks al tûzen en ien dingen by’t ein. Wy binne der dan ek noch net yn slagge immen te finen die’t it hiele pakket fan bandlieder, sangbegelieder, it skriuwen fan arranzjeminten en al wat noch mear op him of har nimme wol of kin. Wy hawwe der alle fertrouwen yn dat dizze funksje gau in nij gesicht kriget. Mocht der in lêzer fan dit stikje wêze dy’t tinkt: “Ik haw de oplossing foar jim!”, lit it mar hearre!

Sa komt it dat wy yn maart dwaande binne mei âld, mar foaral mei nij.

Folkeline Papjes, Revuploech De Jouwer, maart 2023

Besjoch en beharkje it slotnûmer fan de 35e Revu: