Bestrún de see-earnen op harren nust

It spantsje see-earnen yn de Alde Feanen is der fan ‘t jier betiid by. Op tongersdeitejûn 2 maart waard it earste aai al lein. Dat is tolve dagen earder as ferline jier. It twadde aai folge fjouwer dagen letter op moandei 6 maart. Op dit stuit binne de rôffûgels oan it brieden. Wat sil dit seizoen fierder bringe ? It is allegearre op elk stuit fan de dei fannijs te folgjen fia de webkamera.

Klik hjirre foar de streekrjochte bylden en filmkes fan eardere hichtepunten.