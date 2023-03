Belgyske plysje fynt stellen postpakketten werom

De plysje yn it Belgyske Dendermonde hat sa’n 6000 poststikken weromfûn dy’t ferline jier út in postkantoar rôve wiene. De folsleine wearde fan it guod dat weromfûn waard, is sa’n 200.000 euro. Itselde korps wist yn Brussel in grutte dieverij fan kompjûters op te lossen.



It kantoar fan Bpost yn Dendermonde, deunby Gent, sette ferline simmer sels in detective yn, doe’t ûntdutsen waard dat in protte pakketsjes ferdwûnen. Dat ûndersyk late derta dat de plysje yn novimber in fertochte op ’e died trappearje koe. Dêrnei waard by hússikingen, benammen yn Brussel, in part fan it rôve guod weromfûn. Yn totaal genôch om seis frachtweinen te foljen, berjochtet de VRT. “It giet om in kombinaasje fan fan alles”, seit korpssjef Feys fan Dendermonde oer de bút. “Klean, elektroanika, alles wat men jin foarstelle kin.” Belgyske media sprekke fan in profesjoneel netwurk, mar de korpssjef kin yn it ramt fan it ûndersyk net befêstigje hoefolle persoanen oft der oanholden binne. Foar in protte fan de poststikken sil it lestich wêze om út te finen oan wa’t se de adressearre wiene. “Wy binne der drok mei dwaande om te sjen wêr’t alles wei komt. Mar dat kin noch wol lang duorje.”

Yn in oar gefal slagge de plysje deryn om fjirtich kompjûters by in skoalle yn Antwerpen ôf te leverjen. Dy wiene ferline jier by in ferbouwing fan de skoalle stellen en waarden no by de fertochte fûn.

“Dat is in wichtige reden wêrom’t minsken by de plysje geane: om wat goeds dwaan te kinnen”, seit korpssjef Feys. “As sa’n skoalle ûntrive wurdt mei fjirtich djoere pc’s, dan rekket dat de mienskip. Wy binne bliid dat wy se weromjaan koene. De skoalle kin it jild dat dy dêr oars foar útjaan moatten hie, better foar oare saken brûke.”