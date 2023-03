Auke Zijlstra wrâldkampioen FRYSK!

Foar it earst yn de skiednis fan it wrâldkampioenskip FRYSK! is in net-Fries kampioen wurden. De út Utert ôfkomstige Auke Zijlstra is 57 en hat al in kearmannich oan it WK FRYSK! meidien, sûnder dat er in oansprekkend resultaat boekte. Hy fertelde dat er syn sukses fan hjoed te tankjen hat oan it feit dat er sa lang mooglik de skiven op it damboerd besocht te hâlden.

Nei in spannende damwike, dêr’t it Fryslân Iepen ferrassend troch de âld-Gaaster Henk Haanstra yn wûn waard, wie snein it neigesetsje, it Wrâldkampioenskip FRYSK!. In ynternasjonaal selskip fan sechstjin spilers en spylsters stride yn sân omgongen om it kampioenskip.

It begûn al spektakulêr mei it ferlies fan Marten Walinga tsjin de Italiaanske Andrea Perano. Nei twa omgongen giene Jelle Wiersma en Auke Zijlstra oan ’e lieding; hja wûnen as iennigen twa partijen. Ald-kampioen FRYSK! Jelle Wiersma ferlear dêrnei. Auke Zijlstra gie in hoartsje ferrassend oan de lieding, oant er yn de fyfde omloop ferlear fan Hein de Vries. De omgong dêrnei wûn er lykwols wer fan Marten Walinga, en dêrnei hie Auke yn de lêste omgong genôch oan in remize tsjin Dicky van der Meer. De mei him gelyk steande Hein de Vries ferlear fan de Tsjechyske Petra Duskova, sadat Auke Zijlstra in heal punt foarsprong op Hein yn de skoat smiten krige.

De útslach:

1. Auke Zijlstra – 5p

2-5. Hein de Vries, Dicky van der Meer, Jouke Algra, Petra Duskova – 4,5p

5-10. Jelle Wiersma, Henk Haanstra, Andreia Perano, Alexej Domchev, Davide Gemma – 4p

11-12. Marten Walinga, Folkert Groenveld – 3p

13. Renaud Braye – 2,5p

14-15. Paolo Falea, Ties Slagter – 2p

16. Tsjerk Wijbenga – 0,5p

