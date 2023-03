Anne Dykstra: Unfoech praat (21)

Kollum

Watercloset

Dat wc in ôfkoarting is fan watercloset sille hjoed-de-dei net folle lju by stilstean. De measten, benammen tink de jongerein, witte it faaks net iens. Watercloset komt út it Ingelsk, hoewol’t it twadde part syn oarsprong yn it Frânsk hat. It Aldfrânske closet is in ferlytsingsfoarm fan clos, dat ‘omheinde romte’ betsjut. Uteinlik komt closet fan it Latynske clausum, ‘ôfsletten romte’, dêr’t immen dy’t klaustrofobysk is him oer it generaal net noflik yn fielt. Clausum is wer in selsstannich brûkte foarm fan it tiidwurd claudere, ‘begrinzgje, slute’. Op ’e wc lûke wy ús dus werom efter in tichte doar. It oarspronklik Frânske wurd retirad, ‘iepenbier toilet’ slút dêr moai by oan. Retirade komt fan it Italiaanske ritirata en it betsjut ‘it jin weromlûken’.

Makkum is better net te witten de iennichste plaknamme dy’t brûkt wurdt foar it húske. It WFT jout dêr trije sitaten foar: Ik moat efkes nei makkum, ‘boertend voor ‘t heimelijk gemak’. [1911]. As de wyn net foroaret, scil ik earst wol nei Makkum moatte. [ca. 1944]. De hear J. … hat to Warkum faek heard: Ik moat efkes nei Makkum [1971]. Dat lêste sitaat seit wol wat oer hoe’t de Warkumers oer harren buorlju yn Makkum tinke. Soene de Makkumers ek nei Warkum ta gean?

Dêr slute wy de searje oer it húske mei ôf. De risping hat net sa grut west oars. Hoefolle húskewurden oft it Frysk krekt hat, haw ik net neiteld. It is faak ek net sa maklik om te beskieden hoe Frysk oft de behannele wurden eins binne. It oantal fan santich oantsjuttingen foar it húske dat foar it Nederlânsk bekend is, hawwe wy yn alle gefallen lang net helle.

Oare wike woansdei fierder mei in oar ûnfoech wurd.