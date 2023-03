In komplimint

is moai om te krijen.

In oprjocht komplimint

motivearret,

jout moed,

makket bliid.

Dus jou ris in komplimint wei.

Enne … net allinne hjoed,

op komplimintedei.

Betink dat eltse dei in dei is

om in komplimint

te jaan

of

te krijen.