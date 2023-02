Wat fynt de Ried fan de Fryske Beweging derfan?

De aksje fan de bolbjirken Jongfriezen hat dus klearebare sensaasjesucht west. Wat fynt de Ried dêrfan? Mei dy fraach einige Pieter de Groot 10 febrewaris syn Dwers oer de Jongfryske Mienskip (JFM). De Ried dat is de Ried fan de Fryske Beweging. Oanlieding fan syn stik foarme in aksje fan de JFM om dúdlikheid te krijen oer de kontakten tusken RUG, Provinsje en Fryske Akademy yn de heechleararekwestje. Op himsels in goede aksje, mar de oandacht gie foaral nei de kwealike útspraak Verboten für Friesen dy’t assosjaasjes opropt mei antysemityske wurden út it ferline. Sensaasjesucht? Yn alle gefallen der fier by troch.

Earder dy wike, 8 febrewaris, skreau LC-redakteur Maria Del Grosso yn in Te Gast ek oer de bewuste útspraak fan de Jongfriezen. Mar har stik Vecht voor het Fries, maar hou het positief gie breder. Se skriuwt oer de yn har eagen faak negative ynstek fan organisaasjes dy’t foar it Frysk fjochtsje, lykas de JFM en de Ried. It neamen fan de Ried troch sawol Pieter de Groot as Maria Del Grosso yn harren stikken freget om in reaksje.

Wat is de Ried fan de Fryske Beweging?

De Ried fan de Fryske Beweging is in stichting dy´t yn 1945 oprjochte is. It is in koepelorganisaasje mei stipers en oansletten selskippen dy’t op alderhande mêd aktyf binne. De JFM is der ien fan. Der is ien mienskiplik belang: it Frysk. Elk selskip jout dêr op eigen wize en mei eigen doelstelling omtinken oan. Op dit stuit sit de Ried yn in oergongsfaze nei in nije struktuer om noch slachfeardiger oan syn missy ynfolling te jaan. Dy missy is: stribje nei lykberjochtiging, lykweardigens en sichtberens fan de Fryske taal.

Ús doel is net om safolle mooglik yn it nijs te kommen, mar om it Frysk foarút te helpen. As it kin op in positive wize, mar wol dúdlik yn wat we freegje en ferwachtsje. Wy dogge dat troch oerlis en korrespondinsje mei persoanen en ynstellingen dy’t mei it each op harren posysje mear omtinken foar it Frysk hawwe moatte soene, lykas Keunstwurk, of dêr ynfloed op útoefenje kinne, lykas de deputearre. Brieven oer de posysje fan it Frysk op skoalle ha we okkerdeis skreaun nei de nije mbû-fúzjeskoalle Firda en nei it Europeesk Comitee of Experts. Ek ha we rom omtinken jûn oan en petearen fierd oer in nij te beneamen heechlearaar Frysk.

Yn ús politike kommisje (POK) sitte Fryske Twadde-Keamerleden en provinsjale politisy dy’t geregeld byinoar komme om de posysje fan it Frysk op alle oerheidsnivo’s ûnder de oandacht te bringen en te ferbetterjen. De POK hat ferskate suksessen boekt.

De sichtberens fan it Frysk is foar de Ried in spearpunt. Dêrta ha we de digitale krante It Nijs mei alle dagen nijs en rubriken yn it Frysk. Mei Plombrieven en de Fear yn ’e Broek ûnderskiede we persoanen of ynstânsjes dy’t har fertsjinstlik makke hawwe foar de sichtberens fan it Frysk.

Koartsein: wy stride foar it Frysk, leafst op in positive en fatsoenlike manier.