Waarpraatsje: Woansdei sinnich

DE JOUWER – It wie tiisdei wer in strieljende dei en dat is woansdei ek sa, mar wy krije earst in kâlde nacht.

Tiisdeitenacht is it helder en op guon plakken kin damp ûntstean. Der stiet hast gjin wyn, mar by de kust lâns en boppe de Iselmar waait in matige sudewyn. De temperatuer leit tusken 0 en -4 graden.

Woansdei skynt de sinne hast de hiele dei, mar it kin yn ‘e iere moarntiid noch wol in skoft dampich wêze. By in swakke oant matige sude- oant súdeastewyn wurdt it 5 graden.

Fan tongersdei ôf komt der mear bewolking.

Jan Brinksma