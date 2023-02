Waarpraatsje: Woansdei in soad sinne

DE JOUWER – Nei in wiet en skier begjin waard het tiisdei yn ‘e middei hiel kreas waar. It waar foar woansdei sjocht der ek poerbêst út.

Tiisdeitenacht is it helder mei op guon plakken damp. By in swakke noardeastewyn leit de temperatuer om it friespunt hinne.

Woansdei skynt de sinne hast de hiele dei, mar yn it noardlike part fan Fryslân soe bewolking de sinne dwers sitte kinne. De wyn komt út it noardeasten en is matich. It wurdt 6 graden.

Fan tongersdei ôf nimt de bewolking wer ta.

Jan Brinksma