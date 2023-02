Waarpraatsje: Woansdei buien

DE JOUWER – It wie tiisdei ferfeelsum waar, mar woansdei komt der wer wat aksje. Der falle rûnom in pear buien.

Tiisdeitenacht is it dizenich en it wurdt 7 graden. Der stiet hast gjin wyn, mar by de kust lâns waait in swakke oant matige súdeastewyn.

Woansdei is de loft hast de hiele dei berûn en letter is der kâns op in bui. De swakke oant matige wyn komt út it suden oant súdwesten. Mei 9 graden wurdt it wer in mylde dei.

Tongersdei feroaret der net in soad.

Jan Brinksma