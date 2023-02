Waarpraatsje: Tongersdei rein

DE JOUWER – It wie woansdei dochs wol in kreaze dei, mar der stie wol in hiel soad wyn. Tongersdei sil it in skoft reine.

Woansdeitenacht binne der opklearringen. De wyn komt út it westen en is matich, by de kust lâns en boppe de Iselmar matich oant frij krêftich en yn it Waadgebiet earst noch krêftich. It wurdt 4 graden.

Tongersdei is de loft berûn en it reint in skoft. De westewyn is matich, by de kust lâns en boppe de Iselmar frij krêftich. It wurdt 7 graden.

Freed is it, sa goed as, drûch.

Jan Brinksma