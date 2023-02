Waarpraatsje: Stadichoan mear bewolking

DE JOUWER – Nei in dampich begjin waard it tiisdei dochs in hiel strieljende ‘maitiidsdei’. Fan woansdei ôf komt der mear bewolking.

Tiisdeitenacht kin it wer dampich wurde. By hast gjin wyn leit de temperatuer om it friespunt hinne.

Woansdei is it earst dampich, mar geandewei soe de sinne der ek wer by komme moatte, mar sa strieljend as tiisdei wurdt it grif net mear. Der stiet net in soad wyn, mar by de kust lâns en boppe de Iselmar waait in matige sude- oant súdwestewyn. It wurdt 9 graden.

Nei woansdei wurdt it ritiger en hiel wat skierder waar.

Jan Brinksma