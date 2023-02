Waarpraatsje: Oar waar

DE JOUWER – Nei in pear dagen mei in soad sinne sil it waar no feroarje. Der komt mear bewolking en it wurdt wieter.

Woansdeitenacht is de loft berûn en it reint sa út en troch. By in matige súdwestewyn wurdt it in graad of 5.

Tongersdei wurdt in skiere dei, mar it liket yn Fryslân it grutste part fan ‘e dei wol drûch te bliuwen. De wyn komt út it súdwesten en is matich, by de kust lâns yn ‘e middei frij krêftich. It wurdt 8 graden.

Freed feroaret der net in soad. It is dan mei goed 10 graden wol hiel myld.

Jan Brinksma