Waarpraatsje: Oanhâldend skier

DE JOUWER – It wie woansdei in hiel rêstige dei en mei de buien foel it wol ta. It bliuwt foarearst skier waar.

Woansdeitenacht is de loft berûn en op guon plakken soe it sa út en troch wat reine kinne. Der stiet net in soad wyn, mar by de kust lâns is de wyn matich út it westen. It wurdt 6 graden.

Tongersdei is it skier mei sa út en troch wat rein. Yn ‘e middei soe it wat opklearje kinne. De wyn komt út it noarden oant noardwesten en is matich, mar boazet by de kust lâns en boppe de Iselmar letter oan en sil dêr frij krêftich oant krêftich wurde. Mei 8 graden bliuwt it oan ‘e mylde kant.

Freed sjogge wy de sinne ek net in soad.

Jan Brinksma