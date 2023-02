Waarpraatsje: Oanhâldend drûch

DE JOUWER – Nei in pear strieljende dagen wie it tongersdei wer in skiere en ek skrouske dei. It wurdt fan freed ôf in stik mylder en it bliuwt foarearst, sa goed as, drûch.

Tongersdeitenacht is de loft op in soad plakken berûn en by hast gjin wyn leit de temperatuer om it friespunt hinne.

Freed kin de sinne sa út en troch skine, mar bewolking sit de sinne ek wol gauris dwers. De súdwestewyn is matich, yn ‘e middei by de kust lâns frij krêftich en yn it Waadgebiet krêftich. It wurdt 7 graden.

Yn it wykein bliuwt it drûch, mar wy sille de sinne net in soad sjen. Mei 10 graden is it wol myld.

Jan Brinksma