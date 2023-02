Waarpraatsje: Noch gjin maitiid

DE JOUWER – It is dizze dagen suver hast wat hjerstich en fan maitiid is foarearst noch gjin sprake.

Sneon is de loft berûn en it reint sa út en troch, mar geandewei wurdt it drûch en soene wy de sinne noch efkes sjen kinne. It is in rûzige dei mei in frij krêftige weste- oant súdwestewyn, by de kust lâns en boppe de Iselmar krêftich oant hurd en by de noardlike kust lâns is der kâns op swiere wynpûsten. Yn ‘e middei jout de wyn him wat del. It wurdt 9 graden.

Snein bliuwt it, sa goed as, drûch, mar it is wol wer in skiere dei mei in matige oant frij krêftige noardwestewyn. It is snein in graad of 8.

Moandei feroaret der hast neat oan it waar. It is dan wol drûch en by in matige oant frij krêftige westewyn wurdt it mei 10 graden noch wat mylder

Jan Brinksma