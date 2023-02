Waarpraatsje: Mylde freed

DE JOUWER – Nei in pear strieljende dagen mei kâlde nachten, sitte wy no wer yn it rite mei in soad bewolking en frij hege temperatueren.

Tongersdeitenacht kin it sa út en toch wat (sto)reine, mar letter wurdt it drûch. De súdwestewyn is matich, by de kust lâns frij krêftich oant krêftich. It wurdt 7 graden.

Freed is de loft berûn en yn ‘e middei kin it wer wat reine. De wyn komt út it súdwesten, letter westen en is matich oant frij krêftich, by de kust lâns krêftich en yn ‘e moarntiid yn it Waadgebiet sa út en troch hurd. Mei 10 graden is it oan ‘e mylde kant.

Yn it wykein is it suver hast wat hjerstich.

Jan Brinksma