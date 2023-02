Waarpraatsje: Myld

DE JOUWER – In soad winter hawwe wy noch net hân en de earste dagen bliuwt it myld, mar letter yn ‘e wike sil it wat ‘kâlder’ wurde.

Moandeitenacht is de loft berûn en wurdt it 7 graden. De wyn komt út it westen en is matich, by de noardlike kust lâns frij krêftich.

Tiisdei is de loft de hiele dei berûn en yn ‘e moarntiid soe der op guon plakken sa út en troch wat storein falle kinne. By in swakke oant matige súdwestewyn leit de temperatuer om de 8 graden hinne.

Woansdei feroaret der hast neat oan it wat skiere waar.

Jan Brinksma