Waarpraatsje: Myld

DE JOUWER – Nei in hiel kreaze freed krije wy in drûch en myld wykein, mar de sinne lit it foar it grutste part ôfwitte.

Sneon is de loft berûn, mar in glimp fan ‘e sinne is dochs net hielendal útsletten. De westewyn is matich, yn it Waadgebiet frij krêftich. It wurdt 9 graden.

Snein feroaret der hast neat oant it rêstige en mylde waar. De sinne hat it hiel dreech, mar by in swakke oant matige súdwestewyn wurdt it wol wer 9 graden.

Moandei is de kâns op sinne wer wat grutter, mar it grutste part fan ‘e dei is de loft berûn. By in swakke oant matige súdeastewyn wurdt it 8 graden

Jan Brinksma