Waarpraatsje: Mear bewolking

DE JOUWER – Nei in pear strieljende dagen sil de loft de oare dagen fan dizze wike, útsein woansdei, mear berûn wêze. It bliuwt wol oan ‘e kâlde kant.

Moandeitenacht rekket de loft berûn. By hast gjin wyn leit de temperatuer om it friespunt hinne.

Tiisdei is de loft ek berûn en it soe wat reine kinne. Yn ‘e rin fan ‘e dei komt de sinne der grif ek noch wol efkes by. By in swakke oant matige noardeastewyn wurdt it 5 graden.

Woansdei liket wer in dei mei in soad sinne te wurden.

Jan Brinksma