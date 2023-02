Waarpraatsje: Mear bewolking

DE JOUWER – De sinne skynde woansdei fan ‘e iere moarntiid oant let yn ‘e middei. It waar foar tongersdei en de dagen dêrnei sjocht der hiel oars út.

Woansdeitenacht is it noch helder. De sudewyn is swak oant matich, mar by de kust lâns en boppe de Iselmar stiet in frij krêftige súdwestewyn. De temperatuer leit in pear graden ûnder it friespunt.

Tongersdei rekket de loft al aardich gau berûn en yn ‘e middei soe it op guon plakken in bytsje reine kinne, mar letter binne der, nei alle gedachten, ek wat opklearringen. De wyn komt út it súdwesten en is swak oant matich. By de kust lâns waait yn ‘e middei in matige wyn út it westen oant noardwesten. It wurdt in graad of 5.

Fan freed ôf wurdt it in hiel stik mylder.

Jan Brinksma