Waarpraatsje: Kâlde nachten, mear sinne

DE JOUWER – Nei in reinige freedtemoarn en in buiïge middei, knapt it waar yn it wykein op. It wurdt wol kâlder.

Sneon soe der noch in bui falle kinne, mar de sinne komt der geandewei hieltyd better by. De wyn komt út it noarden en is matich, by de kust lâns en boppe de Iselmar frij krêftich. It wurdt 6 graden.

Sneontenacht kin it in pear graden frieze. Snein bliuwt it drûch en sinne en bewolking wikselje inoar ôf. By in matige noardeastewyn wurdt it 5 graden.

Sneintenacht friest it wer in pear graden en it waar foar moandei liket bot op dat fan snein. Der stiet in matige noardeastewyn, der is sinne en it wurdt in graad of 5.

Jan Brinksma