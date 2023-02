Waarpraatsje: Freed rein

DE JOUWER – It wie tongersdei wer in skiere dei en der foel ek wat rein. Dat sil freed ek barre, mar geandewei feroaret it waar.

Tongersdeitenacht rekket de loft stadichoan berûn, mar it bliuwt hast de hiele nacht noch drûch. Der stiet net in soad wyn, mar by de kust lâns waait in westewyn, dy boazet oan en wurdt frij krêftich oant krêftich. De temperatuer leit om it friespunt hinne.

Freed reint it earst en yn ‘e middei falle der in pear buien. In glimp fan ‘e sinne is net hielendal útsletten. De noardwestewyn wurdt matich, mar by de kust lâns en boppe de Iselmar frij krêftich oant krêftich. Mei 7 graden is it al wat kâlder.

Fan sneon ôf bliuwt it, sa goed as, drûch en wy sjogge de sinne faker. It wurdt noch wol wat kâlder.

Jan Brinksma