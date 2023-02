Waarpraatsje: Freed drûch

DE JOUWER – It wie in suterige tongersdei, mar foar freed sjocht it waar der kreas út.

Tongersdeitenacht wurdt it drûch. De westewyn is matich, by de kust lâns en boppe de Iselmar frij krêftich oant krêftich. It wurdt 7 graden.

Freed skynt de sinne sa út en troch, mar der is ek bewolking. It bliuwt wol drûch. De wyn út it westen oant noardwesten is matich, mar by de kust lâns en boppe de Iselmar frij krêftich oant krêftich. Mei 9 graden is it myld.

Yn it wykein bliuwt de temperatuer heech.

Jan Brinksma