Tresoardirekteur Dijkstra sprekt him út tsjin lieding RUG

Direkteur Arjen Dijkstra fan Tresoar is bliid mei de oanstelling fan Arjen Versloot as nije heechlearaar Frysk, mar hâldt wol in “hiel akelich gefoel” oer oan de situaasje. Hy mocht him nei eigen sizzen net mear útsprekke oer de kwestje, dat docht er no wol.

Ferline jier hie Dijkstra mei wittenskippers en skriuwers yn in iepen brief fûle krityk op it belied fan de universiteit om gjin folweardige heechlearaar oan te stellen. Dijkstra is kritysk oer de útspraak fan dekaan Thony Visser dat de Ryksuniversiteit Grins de druk fan bûtenôf net nedich hie om úteinlik in heechlearaar oan te stellen. Dijkstra seit: “Dat is hartstikke ûnsin fansels. De universiteit hoegde sels net sa nedich in heechlearaar oan te stellen en sy wiene bot fernuvere oer wat der doe barde. Der is noch altiten gjin refleksje.”

Neffens Dijkstra binne der appkes oan him ferstjoerd dêr’t yn stie dat hy him net mear útsprekke mocht oer de kwestje. De appkes komme fan âld-kollega’s. Foar syn hjoeddeiske funksje wurke Dijkstra oan de RUG, hy koe de bestjoerders goed. “Ik haw in soad foar dizze minsken dien. Sy hawwe sein: ‘Wy wolle net mei dy prate, mar wol mei dy groep minsken. Ik wie persona non grata. Mar ek it praten mei dy minsken, is nea bard. Ik krij in tik op de fingers as wie ik in beuker.”

De heechlearaar mjirkes Goffe Jensma hat neffens Dijkstra ek in soad te ferduorjen hân: “Wy hawwe allegear sjoen hoe’t der mei Goffe Jensma omgien is. Dat is net mis, dy is echt bikkelhurd oanpakt troch syn managers oan de universiteit.” By de bestjoerders hâldt neffens Dijkstra de leafde foar it Frysk net oer: “Doe’t Jouke de Vries foarsitter waard yn it bestjoer, sei er fuortendaliks tsjin my: ‘do meist gjin Frysk mear mei my prate’.” “Mar”, seit Dijkstra, “dat betsjut net dat der by meiwurkers gjin leafde foar it Frysk is.”

Boarne: Omrop Fryslân