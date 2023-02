Subsydzjeregeling ‘Mienskip en Bedriuw yn Ferbining’ noch in deimannich iepen

Op moandei 16 jannewaris 2023 is de subsydzjeregeling Mienskip en Bedriuw yn Ferbining troch de Provinsje Fryslân iepensteld. Dy regeling is noch oant 17 febrewaris 2023 iepen. Der is op it stuit noch romte foar it oanfreegjen fan 5000 euro.

Mei wikseljend sukses binne der oant no ta sa’n tweintich oanfragen by de Provinsje ynkommen. Yn alle regio’s: Noardeast, Noardwest, Súdeast, Súdwest en de Fryske Waadeilannen, is op it stuit noch romte foar in pear oanfragen. Dizze wike is de lêste kâns om foar dizze regeling in projektplan yn te tsjinjen. Dat kin fia de post of op it Provinsjehûs oan de Twibaksmerk 52 yn Ljouwert.

De regeling yn it koart

Mienskip en Bedriuw yn Ferbining stipet inisjativen, dy’t yn ‘e mande mei op syn minst twa lokale ûndernimmers, in fiiftal aktiviteiten organisearje yn en foar harren omjouwing. Foar elk goedkard inisjatyf wurdt 5000 euro beskikber steld om oan aktiviteiten yn it plan te besteegjen. De regeling is opsteld mei it idee om strukturele ferbiningen te realisearjen tusken ferskate organisaasjes yn doarpen en buerten yn Fryslân. Lokale ûndernimmers en stichtingen en ferieningen binne de basis foar leefberens yn de Fryske kernen. Troch it organisearjen fan aktiviteiten kin dit ek buorkundich makke wurde. Ynwenners kinne sjen wat lokale organisaasjes foar har en foar harren omjouwing betsjutte kinne.

Op hokker wize en wêr?

Fia it oanfraachformulier op ‘e webside kin subsydzje oanfrege wurde. Dêr is ek mear ynformaasje oer de regeling te finen, ûnder mear oer betingsten en dokuminten. Oanfoljend steane der ek handige foarbylden op dy side, dy’t yntsjinners by de oanfraach helpe kinne.

Mear ynformaasje is te finen op: www.fryslan.frl/mienskipenbedriuwynferbining. Der kin ek kontakt socht wurde fia it algemiene nûmer 058 – 292 59 25 of in mail stjoerd wurde nei: provincie@fryslan.frl.