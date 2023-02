Steateferkiezingen 2023: Wat wol Forum voor Democratie mei it Frysk?

Op 15 maart meie we nei de stimbus om ús fertsjintwurdigers yn Provinsjale Steaten te kiezen. As Ried fan de Fryske Beweging ha we de partijprograms fan de santjin partijen dy’t yn Fryslân meidogge, spesjaal besjoen op de stânpunten en foarnimmens oangeande it Frysk. Yn oanrin nei dy ferkiezingen publisearje we alle dagen op It Nijs de bydrage sa’t dy yn de ûnderskate partijprograms oer it Frysk opnommen is. Foar de folchoarder fan publisearjen hâlde we de grutte fan de partijen by de ferkiezingen yn 2019 oan. Troch tuskentiidske ôfsplitsingen is it politike lânskip yn de Steaten yntusken wer feroare.

As twadde Forum voor Democratie dat 6 sitten helle yn 2019. Yn 2023 binne dêr noch 3 fan oer.



Forum voor Democratie (gjin titel)

(program allinnich yn it Hollânsk)

Under it haadstik Economie, Toerisme, Cultuur & Sport in stikje oer it Frysk:

De lokale cultuur is nog steeds de voedingsbodem waar we kracht uit putten. Hierdoor is het van belang dat de lokale Friese cultuur verder onder de aandacht wordt gebracht in het onderwijs en via de provincie gefaciliteerde projecten. Zo versterken we de gewortelde lokale identiteit in tijden van ontwortelde globalisering.

Daarom willen wij:

● Tweetalig onderwijs stimuleren: we halen de inspectie Fries-onderwijs naar de Provincie.

● De Fryske-skoalskippers behouden.