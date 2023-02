Steateferkiezingen 2023: Wat wol de VVD mei it Frysk?

Op 15 maart meie we nei de stimbus om ús fertsjintwurdigers yn Provinsjale Steaten te kiezen. As Ried fan de Fryske Beweging ha we de partijprograms fan de santjin partijen dy’t yn Fryslân meidogge, spesjaal besjoen op de stânpunten en foarnimmens oangeande it Frysk. Yn oanrin nei dy ferkiezingen publisearje we alle dagen op It Nijs de bydrage sa’t dy yn de ûnderskate partijprograms oer it Frysk opnommen is. Foar de folchoarder fan publisearjen hâlde we de grutte fan de partijen by de ferkiezingen yn 2019 oan. Troch tuskentiidske ôfsplitsingen is it politike lânskip yn de Steaten yntusken wer feroare.

As fjirde de VVD dy’t 4 sitten helle yn 2019.





VVD: Ambitieus en zelfbewust de toekomst tegemoet

(program allinnich yn it Hollânsk)

Under it haadstik Fryslân, de provincie waar je volop geniet en samen de Mienskip vormt in apart sub-haadstikje Friese Taal en cultuur:

Friese taal en cultuur (it begjint mei in lyts stikje oer taal)

De Friese cultuur en taal zijn onmiskenbaar verbonden met Fryslân. Daar zijn wij “grutsk” op. Wij geloven dat een levende taal intrinsiek gedragen wordt. We willen het gebruik van het Fries dan ook stimuleren en aanmoedigen. Wij zijn geen voorstander van het rigide hanteren of opleggen van het Fries.

We willen het Fries onder meer stimuleren door het instellen voor een fonds voor Friestalige films, muziek en literatuur.