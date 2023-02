Steateferkiezingen 2023: Wat wol de Partij van de Arbeid mei it Frysk?

Op 15 maart meie we nei de stimbus om ús fertsjintwurdigers yn Provinsjale Steaten te kiezen. As Ried fan de Fryske Beweging ha we de partijprograms fan de santjin partijen dy’t yn Fryslân meidogge, spesjaal besjoen op de stânpunten en foarnimmens oangeande it Frysk. Yn oanrin nei dy ferkiezingen publisearje we alle dagen op It Nijs de bydrage sa’t dy yn de ûnderskate partijprograms oer it Frysk opnommen is. Foar de folchoarder fan publisearjen hâlde we de grutte fan de partijen by de ferkiezingens yn 2019 oan. Troch tuskentiidske ôfsplitsingen is it politike lânskip yn de Steaten yntusken wer feroare.

As tredde de Partij van de Arbeid dy’t 6 sitten helle yn 2019.



PvdA: Ús ideaal foar Fryslân

(Hollânsktalich, útsein de titel en it earste haadstik mei it Frysktalige ferhaal fan de listlûkster)

Under it haadstik Kunst, cultuur en erfgoed in lyts stikje oer it Frysk; gjin apart kopke, net yn it Frysk en net apart neamd by de aksjepunten:

De Friese taal is onderdeel van onze Fryske Mienskip. De taal helpt ons elkaar te begrijpen, verbindt ons en is ons visitekaartje. Je leert de taal door deze te spreken, we willen daarom geen taalpolitie, maar taalplezier. We steunen initiatieven die het Friese taalgebruik stimuleren.