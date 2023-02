Steateferkiezingen 2023: Wat wol GrienLinks mei it Frysk?

Op 15 maart meie we nei de stimbus om ús fertsjintwurdigers yn Provinsjale Steaten te kiezen. As Ried fan de Fryske Beweging ha we de partijprograms fan de santjin partijen dy’t yn Fryslân meidogge, spesjaal besjoen op de stânpunten en foarnimmens oangeande it Frysk. Yn oanrin nei dy ferkiezingen publisearje we alle dagen op It Nijs de bydrage sa’t dy yn de ûnderskate partijprograms oer it Frysk opnommen is. Foar de folchoarder fan publisearjen hâlde we de grutte fan de partijen by de ferkiezingen yn 2019 oan. Troch tuskentiidske ôfsplitsingen is it politike lânskip yn de Steaten yntusken wer feroare.

As seisde GrienLinks dy’t 3 sitten helle yn 2019.

GrienLinks: Fryslân ferbynt

(program yn it Hollânsk mei gearfettingen yn it Frysk en it Hollânsk)

Under it haadstik Iedereen telt mee in de Mienskip in apart sub-haadstik Taal ferbynt:

Taal ferbynt

Friezen zijn ‘grutsk’ op hun taal. Niet alleen op het ‘Frysk’ ook op het Stellingwarfs, het Stadsfries en het Bildts, natuurlijk het Nederlands en alle talen die nieuwe Friezen hebben meegenomen de provincie in. Meertaligheid is iets dat in Fryslân wordt gekoesterd. De provincie is onder meer verantwoordelijk voor de kerndoelen van het Friese onderwijs en de ontheffing van de verplichting om Fries op school te geven. Daarom wil GrienLinks dat de provincie zich blijft inzetten voor:

Het positioneren van Fryslân als publieks- en kenniscentrum voor meertaligheid.

Een betere (rechts)positie en betaling van (beëdigde) Friese tolken en vertalers. En het verder stimuleren van de mogelijkheid om het Fries te gebruiken in het rechtsverkeer.

Het stimuleren van kwalitatief goede Friese (jeugd)literatuur door het voortzetten van de provinciale subsidie voor het schrijven, redigeren, vertalen en corrigeren van Friese (jeugd)literatuur. Dit geldt ook voor Friese streektalen zoals het Bildts.

Het behouden en stimuleren van een doorlopende (leer)lijn van de Friese taal en meertalige ontwikkeling op de peuterspeelplaatsen en het basisonderwijs. Ook zal GrienLinks zich inzetten voor het bevorderen van de Friese taal in het voorgezet en praktijk onderwijs, mbo, hbo en universiteit.

Het behoud en verder stimuleren van Fries bij (de andere) overheid(sinstellingen), bedrijven en zorg- en welzijnsprofessionals (door middel van het geven van bijvoorbeeld informatie, voorlichting, advies en cursussen). Ook het internet en social media kunnen het Fries een extra impuls geven.

Het evalueren van de kerndoelen van het Fries op school en de ontheffingsprocedure.

Het steunen van media die berichten in de Friese taal en over Fryslân.

Het (structureel) steunen van Tresoar, Afûk, de Fryske Akademie en Omrop Fryslân.

Yn de Fryske gearfetting dêroer:

Wy wenje yn in provinsje mei in prachtige eigen taal en kultuer. Dêr binne we sunich op, en grutsk. De provinsje moat him dan ek ynsette foar it behâld fan ús taal en kultuer.

