Smoargensophellers en boa’s lizze wurk del yn Grins

Minsken dy’t smoargens ophelje en meiwurkers fan ôffalynbringstasjons yn de gemeente Grins lizze fan hjoed ôf it wurk del. Hja stake oant en mei moandei foar in bettere cao. Moandei slute ek bûtengewoan opspoaringsamtners (boa’s) har by de aksje oan, skriuwt RTV Noard.

Neffens fakbûn FNV giet it om sa’n fiif- oant seishûndert wurknimmers en njoggentich hanthaveners. Underhannelers wolle ûnder mear in strukturele leansferheging fan hûndert euro yn ’e moanne foar de amtners. Fakbûnen stelden in ultimatum dat ûnderwilens ferrûn is. Troch de staking wurdt der hjoed en moandei gjin hússmoargens ophelle yn de stêd Grins. Offalkonteners wurde ek net lege. “Dat hat gefolgen foar ynwenners: it smoargens sil opsteapelje en de merk wurdt minimaal himmele”, berjochte de FNV earder.

Boa’s en hanthaveners komme moandei allinnich by needgefallen yn aksje. Der wurdt net bekeurd as der ôffalpûden njonken de konteners delset wurde.

Lanlike manifestaasje

Yn oare stêden waard de ôfrûne tiid ek staakt troch smoargensophellers. Yn Utert leine se in wike lang it wurk del. Op woansdei 15 febrewaris wurdt yn Utert in lanlike manifestaasje holden.

Yn oare sektoaren wurdt ek staakt. It streekferfier staakt dizze hiele wurkwike. Op de lêste dei fan de staking ride de treinen fan Arriva net yn ’e Achterhoeke, Rivierelân en Limburch. In part fan de steds- en streekbussen rydt hjoed wol. Arrive riedt oan om de aktuele reisplanner te riedplachtsjen.