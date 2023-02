Sineesk keramyk stellen út Prinsessehof

By in ynbraak by Keramykmuseum Prinsessehof yn Ljouwert binne fan ’e moarn foar safier no bekend alve Sineeske foarwerpen meinommen. Sân dêrfan sneuvelen op ’e flecht nei bûten ta. Fjouwer stikken binne ferdwûn. De plysje docht ûndersyk en is op syk nei tsjûgen.

It museum hâldt dizze wike de doarren ticht yn ferbân mei it plysjeûndersyk en fierdere maatregels. It Prinsessehof hopet 21 febrewaris wer iepen te gean.

De ynbraak wie by de útstalling Feest! op ’e ûnderste ferdjipping fan it museum. De dieders liken spesifike kennis te hawwen en doelbewust taslein te hawwen. De foarwerpen makken diel út fan in ynstallaasje mei wrâldferneamd Sineesk keramyk. De ynbraak folge op in earder net suksesfol besykjen op woansdei 1 febrewaris. Nei oanlieding dêrfan hat it museum mei de feilichheidspartijen en de plysje it tafersjoch en de prosedueres oanskerpe en hat tige wach west op ôfwikend hâlden en dragen. Koart nei de melding yn ’e nacht fan snein op moandei wie de plysje fuortdaliks op it plak. De dieder of dieders binne noch op ’e flecht.