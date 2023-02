Poëzywedstriid Dichter fan Fryslân

Om Fryske poëzy nei skoallen foar fuortset ûnderwiis te bringen, skriuwt Dichter fan Fryslân Sigrid Kingma in poëzywedstriid út. De fiif bêste gedichten dy’t oan de opdracht foldogge, wurde as poster profesjoneel foarmjûn en dan yn it fuortset ûnderwiis yn Fryslân ferspraat. Foar elk winnend gedicht is € 200,- beskikber steld.

De opdracht: skriuw in gedicht op in tema binnen in eksakt fak of saakfak. Dat mei wiskunde, natuerkunde, biology, skiednis, ierdrykskunde, skiekunde of ekonomy wêze. It gedicht moat dêrby as ezelsbrechje tsjinje of de lêzer op in oare manier nei de stof sjen litte.

Tip: foar ynspiraasje is de Nederlânsktalige dichtbondel Wis- en natuurlyriek fan Drs. P. en Marjolein Kool in oanrieder.

Gedichten yn it Frysk of in Fryske streektaal kinne foar 1 july ynstjoerd wurde nei info@dichterfanfryslan.nl. Mear as ien gedicht ynstjoere is tastien. In sjuery sil de gedichten beoardielje en fiif winners oanwize. De poëzyposters sille yn it skoaljier ’23 – ’24 oan de skoallen oanbean wurde.