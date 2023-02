Museumstikken út it Frysk Museum reizgje hiel Fryslân troch

Ien miljoen fan VriendenLoterij foar realisaasje Frysk Museum op Paad

It Frysk Museum is tige wiis mei in golle jefte fan de VriendenLoterij. Dêrtroch kin elkenien yn Fryslân skielk genietsje fan Fryske topstikken. It museum kriget mar leafst ien miljoen euro foar it projekt Frysk Museum op Paad.

Trije jier lang sil in opfallende museumbus hast alle Fryske plakken oandwaan. “Oeral litte we de moaiste kolleksjestikken sjen, sykje de mienskip op en helje we nije ferhalen op dy’t we fuort werom nei it museum bringe. Wy hiene ús gjin moaiere start fan de fiering fan tsien jier Frysk Museum winskje kinnen!”, seit direkteur Kris Callens.

Unyk oan Frysk Museum op Paad is dat echte kolleksjestikken op reis geane, nei it plak dêr’t se wei komme. It swurd fan Grutte Pier sil bygelyks tydlik weromgean nei Kimswert, in segelstimpel nei Kûbaard, it poppehûs fan Clara van Sminia nei Aldtsjerk, in archeologyske wytsingskat nei Tsjummearrum en in drinkhoarne nei Reduzum. De Fryske topstikken foarmje op lokaasje de basis foar moeting, ferbining en goede petearen. Wat betsjut erfgoed foar ús? Wat fertelt it oer my en myn identiteit? Is it wichtich om keunst en erfgoed te bewarjen? En: hokker oantinkens en ferhalen oer in plak ropt sa’n objekt op? De moeting is wjersidich, want it museum sil trije jier lang ferhalen, foarwerpen en foto’s fan bewenners dokumintearje. Sa wurdt op it plak sels de kennis oer de kolleksje ferrike.

Foar it Frysk Museum is it bewarjen en ûntsluten fan de kolleksje (mei mear as 200.000 foarwerpen) in kearntaak. Sûnt de weriepening fan it museum op 13 septimber 2013 besiten hast oardel miljoen besikers út hiel Nederlân en fier dêrbûten populêre útstallingen as Alma-Tadema, Escher op reis, Mata Hari en Rembrandt & Saskia. Mar noch net alle Friezen hawwe it nije museum besite. It museum is tige tankber dat de freonelotterij it noch makliker makket foar Friezen om yn oanrekking mei harren eigen erfgoed te kommen.

Jonne Arnoldussen, direkteur fan de freonelotterij: “De VriendenLoterij fynt it wichtich dat keunst en kultuer foar elkenien tagonklik is. It projekt Frysk Museum op Paad is dêr in prachtich foarbyld fan. Wy hoopje dat hiel Fryslân en omkriten aanst fan de reizgjende kolleksjestikken genietsje kin om sa noch mear minsken mei harren kultureel erfgoed yn ’e kunde komme te litten.”

138,8 miljoen euro foar kultuer en wolwêzen yn Nederlân

De VriendenLoterij fiert wat it libben moai makket: ús ferbûnens mei oaren en mei ús keunst en kultuer. Tanksij 1,1 miljoen dielnimmers koe de freonelotterij oer 2022 opteld in bedrach fan € 134,8 miljoen skinke oan 57 kulturele partners en mear as 3500 goede doelen, klups en ferieningen.