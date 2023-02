Leechste gasferbrûk yn fyftich jier yn Nederlân

Yn Nederlân is yn 2022 in fearn minder gas ferbrûkt as it jier derfoar. Foaral húshâldens en grutte yndustriële bedriuwen brochten harren gasferbrûk omleech, berjochtet it Sintraal Buro foar de Statistyk (CBS). Yn totaal waard 31 miljard kubike meter gas ferbrûkt, de leechste hoemannichte sûnt 1972.

Yndustriële bedriuwen binne gewoanwei grutferbrûkers fan ierdgas. Dy ferbrûkten ferline jier in goed fearn minder as in jier earder. Dy delgong wie it grutst by bedriuwen yn ’e ierdoalje- en gemyske yndustry. Elektrisiteitssintrales ferbrûkten tolve persint minder ierdgas.

Minder gas, dochs groei

De sterke omslach ûnder grutferbrûkers komt troch de hege gasprizen. Neffens Peter Hein van Mulligen, haadekonoom by it CBS, hat de yndustry fan de need in deugd makke. “Fabriken wiene foar in part ticht mei’t enerzjy te djoer wie. Mar de yndustry hat it wol foarinoar krige om te groeien. Se hawwe mei minder gasferbrûk dochs mear produsearje kinnen.” In oare sektor dy’t in rol spile yn it tebekrinnen fan it ferbrûk is de glêstúnbou. Glêstúnboubedriuwen dy’t sels elektrisiteit opwekken mei in gasmotor, ferbrûkten goed tritich persint minder ierdgas.

Koarter dûse

Net inkeld bedriuwen hawwe besparre, ek húshâldens ferbrûkten it ôfrûne jier in fearn minder gas neffens 2021. Dy delgong waard ek benammen stimulearre troch de slim hegere gasprizen. “Húshâldens hawwe de knoppen tichtdraaid, troch bygelyks koarter te dûsen”, seit Van Mulligen. In part fan it ôfnimmen yn it gasferbrûk komt troch it waarmere waar fan ferline jier. Sa’n tsien persint fan de besparring hinget dêrmei gear, seit it CBS. Korrizjearre foar de hegere temperatueren wie it ferbrûk fyftjin persint leger as yn 2021.

Underwilens wist Nederlân syn gasfoarrieden aardich oan te foljen yn ferliking mei 2021. Dat komt benammen troch de ymport fan floeiber ierdgas (lng).