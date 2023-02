Keramykmuseum Prinsessehof hjoed wer iepen mei oanpaste útstalling

Keramykmuseum Prinsessehof iepenet tiisdei de doarren wer, nei in ynbraak ferline wike dêr’t ferskate stikken Sineesk keramyk by stellen waarden. De objekten makken ûnderdiel út fan de útstalling Feest!, dêr’t ûnder oare yn stilstien wurdt by it Sineesk Nijjier.

De ôfrûne wike hat it museum ticht west yn ferbân mei plysjeûndersyk. Der binne ek ekstra feilichheidsmaatregels troffen en de útstalling is oanfolle mei ferfangende wurken út it museumdepot, dy’t fan hjoed ôf te sjen binne.

Oanpaste úststalling

De ynbraak yn it Prinsessehof wie rjochte op stikken út de ynstallaasje oer it feest Sineesk Nijjier. Alve stikken waarden stellen, dêr’t sân fan weromfûn binne om it museum hinne. Fan fjouwer objekten ûntbrekt noch elts spoar. Keramykmuseum Prinsessehof beskikt oer in rike kolleksje Sineesk porslein en hat de ynstallaasje dêrom goed oanfolje kinnen, sadat it ynhâldlik ferhaal yntakt bleaun is. Krekt as earder wurdt it feest yllustrearre oan ’e hân fan Sineesk porslein dekorearre mei gelokssymboalen, leginden en figueren út de diereriem.