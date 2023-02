Kennis foar ierdskoddingsbestindich bouwen is der, ek yn Turkije

By de ierdskodding yn Turkije en Syrië binne tûzenen gebouwen ynstoart. Bygelyks yn de stêd Antakya yn it djippe suden fan Turkije is de skea enoarm. Hoewol’t de fokus no foaral leit op it rêden fan minsken út it pún, komt de fraach op hoe’t yn de takomst ierdskoddingsbestindich boud wurde kin.

“Ierdskoddingsbestindich bouwen is wis wol mooglik, ek foar sokke swiere bevingen”, seit Sander Pasterkamp, dosint boutechnyk fan de TU Delft tsjin de NOS. It grutte probleem is neffens him no dat yn Turkije in protte gebouwen fan mitselwurk makke binne. “Dat is fochtbestindich en lûdticht, mar absolút net bevingsbestindich.” Wichtich is dat gebouwen licht binne, seit Pasterkamp. “Gebouwen moatte meibewege kinne mei de trjiljende ierde en en hoe lichter it gebou namste minder enerzjy dat meibewegen losmakket.” Dat en oare prinsipes, lykas symmetrysk bouwe en net al te grutte iepen romten op ’e ûnderste ferdjipping – by winkelromten faak it gefal – hie neffens him “al in protte skeeld”.

Neffens boukundige Rudi Roijakkers fan de Feriening fan Nederlânske konstrukteurs is de kennis foar it bouwen fan fleksibele gebouwen yn Turkije ek bekend. “Nederlân hat foar huzen yn Grinslân sels eksperts út Turkije helle om ús te learen hoe’t wy ierdskoddingsbestindich bouwe kinne. Mar it is wol tige djoer en it tafersjoch yn Turkije is wierskynlik ûnfoldwaande”, seit er tsjin de NOS.

Ofrûne wike waard bekend dat Turkije in gerjochtlik ûndersyk nei de ynstoarte gebouwen ynstelt. Sa moat ûnder mear ûndersocht wurde oft de boufergunningen yn oarder wiene. Roijakkers tinkt dêrneist dat de brûkte boumaterialen fan ûnfoldwaande kwaliteit wiene. “No’t stêden hieltyd grutter wurde, is op folle mear plakken heechbou nedich en dan sjocht men dat minsken weromfalle op goedkeape en maklike opsjes.” Neffens Pasterkamp soe in oplossing foar de takomst wêze kinne om mear mei beton en stiel te bouwen. “Hout wurket ek goed. Houten iengesinswenten binne tige ierdbevingsbestindich, omdat se licht binne en alles oaninoar spikere is, dus de hiele konstruksje sit stevich yninoar. As ien balke it bejout, kin in oare faak it draachgewicht oernimme.”